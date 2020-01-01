مرتضى منصور يكشف عن المفاجأة الخاصة لجماهير الزمالك

مرتضى منصور يسعى لإثارة أزمة نادي القرن الإفريقي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، عن المفاجأة الذي تحدث عنها مؤخرًا لصالح جماهير القلعة البيضاء.

وانتظرت الجماهير البيضاء الكشف عن المفاجأة مساء الخميس عبر قناة النادي، إلا أن تم منع إذاعتها على الهواء مباشرة.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه قام بتسجيل حق ملكية فكرية لصالح نادي الزمالك في لقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

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وأضاف منصور أنه قام بتسجيل العلامة التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصبح ملك لنادي الزمالك فقط ولا يحق لأحد استخدامها خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الزمالك إنذار للنادي الأهلي بإزالة لقب نادي القرن لأنه أصبح ملكية فكرية لنادي الزمالك بعد تسجيله في الجهات الرسمية.

وكان الأهلي قد أرسل إنذار على يد محضر لإزالة اللافتات الخاصة بالنادي المتواجدة على أسواره والتي تحمل لقب نادي القرن.