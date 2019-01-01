مرتضى منصور يكشف تفاصيل اجتماعه بـ"ميتشو" عقب خسارة السوبر

الزمالك فقد لقب السوبر أمام الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تفاصيل اجتماعه مع الصربي ميلوتين سريدويفتيش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة أمام الأهلي، في مباراة السوبر المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول أمس الجمعة على ملعب "برج العرب".

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر تصريحات تلفزيونية: "تحدثنا عن الكثير من الأمور مع ميتشو وكل ما يدور في أذهان جماهير الزمالك".

وتابع: "ميتشو مقتنع تمامًا أنه أخطأ خلال المباراة أمام الأهلي، وهو مدرب مميز ولكن لكل جواد كبوة وسيقدم شيء مميز خلال المباريات المقبلة".

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وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته: "السوبر مباراة ومرت وانتهت، وتحدثنا مع المدير الفني وسيعدل أخطاءه فيما هو قادم".

ويبدأ الزمالك مواجهاته في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2019 – 2020، أمام الاتحاد السكندري غدًا الإثنين على ملعب "بتروسبورت".