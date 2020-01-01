مرتضى منصور يقرر إلغاء بطاقة المشجع في مباريات الزمالك

رئيس الزمالك يريد الاقتصار على حضور أعضاء الجمعية العمومية لمباريات الفريق.

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلغاء بطاقة المشجع، خلال مباريات الفريق الأبيض المقبلة، عقب لقاء مازيمبي الكونغولي.

الزمالك تعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت قناة نادي الزمالك، بيان مرتضى منصور، بقرار مجلس الإدارة، بإلغاء بطاقات المشجعين، وعدم السماح للجمهور بالحضور مجددًا، باستثناء أعضاء الجمعية العمومية.

مباراة الزمالك ومازيمبي، شهدت حضور 10 آلا مشجع من جماهير القلعة البيضاء، وهو الأمر الذي اعترض عليه مرتضى منصور ومجلس إدارة النادي.

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مجلس إدارة الزمالك قرر مقاطعة شركة "تذكرتي"، والتي يتمكن من خلالها الجمهور حجز التذاكر، واستخراج بطاقات المشجعين.

الزمالك يحتاج فقط لتعادل فريق زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي بأي نتيجة، من أجل حسم التأهل إلى دور الربع نهائي.