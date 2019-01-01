مرتضى منصور يعلن ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك

ميتشو يتولى تدريب الزمالك في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد خلفًا لطارق يحيى المدير الفني المؤقت.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك السابق قد رحل عقب التتويج بالكونفدرالية لانتهاء عقده مع الأبيض.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن طريق تصريحات تلفزيونية التعاقد مع ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" دون الكشف عن مدة التعاقد.

وكان نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي قد أعلن أمس عن استقالة ميتشو من تدريب الفريق عقب الخسارة من سوبر سبورت في الدوري.

ومن المقرر أن يصل ميتشو إلى القاهرة لتوقيع العقود الخاصة بتدريب نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة وبداية مهمته مع الفريق.

ويعد ميتشو من أبرز المرشحين الذين دخلوا دائرة اهتمامات الزمالك للتعاقد معهم لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة مع فيريرا البرتغالي، والأرجنتيني رامون دياز.