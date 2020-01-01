مرتضى منصور يطالب جماهير الأهلي والزمالك بعدم التجمع لمساندته

غرامة مشددة وغرامة مالية كبيرة ضد رئيس الزمالك

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بتوجيه الشكر إلى كل الداعمين له خلال أزمة إيقافه لمدة 4 سنوات، وطالبهم بعدم التجمع لمساندته.

اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت إيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات، ومنعه من ممارسة أي مهنة رياضية خلال هذه الفترة، بالإضافة لتغريمة 100 ألف جنيه مصري.

ويأتي ذلك على خلفية الشكاوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس الأهلي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك والاتحاد المصري، ورئيس لجنة الحكام ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية.

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وجاءت الشكوى بسببب تضرر كل هؤلاء من السب والقذف الذي قام به مرتضى منصور تجاههم على حد قولهم.

ومن جانبه رد مرتضى على هذا القرار قائلاً في بيان رسمي:"أشكر جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني".

"وأنوه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمت من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معي وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل أن مصر أهم من مرتضى منصور وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض الإرهابيين من جماعة الإخوان ويستغلون تجمعاتهم لنشر الفوضى وهذا مرفوض تماما لأني كما قلت وأكدت أن مصر أهم من مرتضى منصور وأنني أحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل وهو ما سبق منذ عامين بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية عقوبة ضدي بعزلي لمدة عامين وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار فكان الحكم النهائي والبات بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية واعتبار قراراها كأنه لم يكن وهو والعدم سواء".

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"لذلك فقد بدأت اليوم اتخاذ خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة المحترم الدكتور أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة ١ من قانون ٧١ لـ٢٠١٧ وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة ٤ أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".

"لذلك أناشد الجماهير على مختلف انتمائاتها بأن تتوحد ليس خلف مرتضى منصور ولكن خلف بلدنا مصر في الظروف التي تمر بها والتربص من الخونة والعملاء الذين يحاولون بشتى الطرق إشاعة الفوضى في وطننا، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام".

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية، أكدت أن مرتضى منصور رفض حضور جميع جلسات الاستماع الخاصة باتهامه والشكاوى المقدمة ضده.