مرتضى منصور يحدد مبلغًا ضخمًا لرحيل كهربا عن الزمالك

كهربا من أعمدة الزمالك الرئيسية في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن القيمة المادية التي من الممكن التنازل بمقابلها عن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد كهربا في الوقت الحالي من أبرز اللاعبين بفريق الزمالك حيث ساهم في الكثير من المباريات بالدوري المصري، وأيضًا في التتويج بالكونفدرالية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "إذا كهربا يرغب في الرحيل عن الزمالك في الموسم القادم، فليجلب عرضًا مقابل 4 مليون يورو".

وأضاف: "كهربا إذا أراد أن يرحل يجب أن يأتي بعرض مناسب مثلما تحدثت أو ما يقابل مبلغ 20 مليون جنيه مصري للسماح له بالرحيل".

وتابع مرتضى منصور: "معسكر الزمالك سيكون في قبرص وتم التواصل مع السفير المصري هناك لترتيب كل شيء للاعبين".

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وكان مرتضى منصور أعلن أنه سيدعم الزمالك قبل الموسم الجديد للحفاظ على أداء الفريق في الفترة الأخيرة بعد التتويج بالكونفدرالية والاقتراب من التتويج بالدوري.