مرتضى منصور يتحدث عن انضمام عواد وموقف شيكابالا والمدرب الجديد

الزمالك يسعى لحسم ملفات الفريق الأول قبل بداية الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن التعاقدات الجديدة للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه جيدًا استعدادًا للموسم الجديد، وتفادي الأخطاء، قبل خوض منافسات كأس السوبر الإفريقي وكأس مصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "هناك لاعب تم الاتفاق معه، أجنبي لا يقل عن صفقة أشرف بن شرقي، وسيصل القاهرة خلال أيام للتوقيع والانضمام رسميًا للزمالك".

وأضاف: "يجب على إدارة الإسماعيلي تسهيل انتقال عواد للزمالك تنفيذًا لرغبته، مثلما حدث في انتقال محمود متولي مدافع الإسماعيلي إلى الأهلي".

وتابع منصور: "سيتم في الوقت الحالي دراسة السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب لاختيار أحدهم لخلافة خالد جلال في منصب المدير الفني".

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وأردف رئيس الزمالك: "سيكون هناك حالة انقسام حول شيكابالا في حالة قيده في قائمة الفريق أو إذا أقنعته بالاعتزال والانضمام للجهاز الفني".

وكان الزمالك قد خسر بطولة الدوري خلال الأمتار الأخيرة لصالح الأهلي، بعد سقوطه أكثر من مرة بالتعادل أمام المنافسين.