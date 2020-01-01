مرتضى منصور: هناك 192 مليونًا مستحقين للزمالك .. لم أترك الخزينة خالية

مرتضى منصور يتحدث بعد رحيله عن رئاسة الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن حقيقة خلو خزينة القلعة البيضاء من الأموال عند استلام اللجنة لها، ولم يتواجد بها سوى مليون جنيه فقط.

وكان مرتضى منصور قد استبعد من رئاسة نادي الزمالك، وتعين بدلًا منه المستشار أحمد البكري رئيسًا للنادي، على خلفية وجود مخالفات مالية في تعامل مجلس الإدارة السابق.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن نادي الزمالك يمتلك 192 مليون جنيه، ولكن لم ينجح أحد في الحصول عليهم من المجلس الحالي حتى الآن.

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وفسر مرتضى منصور الأموال المتواجدة للنادي، قائلًا أن هناك 10 ملايين جنيه مرسلين من النادي المصري، و4 ملايين من نادي الاتحاد السكندري، و4 ملايين آخرين من تحصيل الاشتراكات.

وأوضح رئيس الزمالك السابق أن الزمالك لديه مستحقات متأخرة لدى الشركة الراعية تصل إلى 111 مليونًا، و23 مليونًا مكافأة المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا مع بعض المستحقات الخاصة بغرامة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق ومحمود كهربا.

من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك و... Posted by Mortada Mansour on Monday, December 7, 2020

ويسعى الزمالك في الوقت الحالي إبعاد فريق كرة القدم عن الأزمات المالية، خاصًة بعد التوتر والارتباك الذي ظهر في سوق الانتقالات.