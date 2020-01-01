مرتضى منصور مداعبًا عبد الله جمعة: لا تستفز الأهلي خوفًا على شقيقك

رئيس الزمالك يداعب عبد الله جمعة لاعب الفريق.

طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، بعدم استفزاز النادي الأهلي وجماهيره، قبل مباراة السوبر، مداعبًا إياه.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات عبر قناة الزمالك مازحًا: "لا تستفز الأهلي، سيعذبون شقيقك هناك".

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رئيس الزمالك تابع: "لماذا تحدثت عن النادي الأهلي، أنت وحازم إمام؟ علينا التركيز على أنفسنا فقط، (ملناش دعوة بالأهلي)".

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واختتم مرتضى منصور تصريحاته ضاحكًا: "الأهلي سيعذب أخوك إذا استفزتهم".

وخرج عبد الله جمعة بمقطع فيديو مصور، عقب مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، هو يحتفل بتتويج فريقه باللقب الإفريقي.