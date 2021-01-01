كارتيرون: مجلس مرتضى منصور لم يوفر لي الحماية وعدت لأنني أحب الزمالك

المدرب الفرنسي: عدت لبناء فريق للمستقبل

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، عن أسباب رحيله في الفترة الأولى لقيادته للفارس الأبيض، مؤكدًا أنه لم يرحل بسبب الأموال.

اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء حاليًا برئاسة عماد عبد العزيز، عقدت اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث حول عدد من الملفات، بحضور المدير الفني.

اقرأ أيضًا | اختيارات بها محاباة .. لاعبو مصر يعترضون على قائمة حسام البدري

وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي: "عدت مرة أخرى لأضع خطة للمستقبل، وسأبني النادي على أساسها، وعليّ أن أشكر الإدارة على ثقتها في، ومنحها الصلاحيات الكاملة لي على اختيار كل شيء".

وأضاف: "سأبني فريقًا جاهزًا لحصد البطولات، أريد أن أصل به إلى المركز الأول، كما هو الحال في الدوري المصري، وسنسعى في الفترة المقبلة للوصول لأفضل شيء".

المدرب الفرنسي تابع: "بطبيعتي لا أبوح بكل ما أفكر به، لكنني أؤكد لكم أنني جئت من أجل مرحلة جديدة، وأعد الجماهير بحصد البطولات، وأتمنى أن يشعروا بعد فترة بنتيجة مجهودنا".

بسؤاله عن سبب رحيله في المرة الماضية، وهل كان بحثًا عن المال؟، علق: "بالتأكيد لم يكن المال سبب الرحيل، لو كان كما تقولون لأكملت مسيرتي مع التعاون ولم أكن هنا الآن، إنما عدت لأنني أحب الزمالك وأحب العمل مع هذه المجموعة من اللاعبين".

وواصل: "حقيقةً لم يمنحني المجلس السابق الحماية الكاملة، كان هناك تدخلات كثيرة من الإدارة في العمل الفني، وهو ما منعني من تحقيق ما أريد، لكنني لست هنا للحديث عن المجلس القديم ومشاكل الفترة الماضية، نحن أمام فرصة جديدة وتحت قيادة مجلس جديد".

واختتم: "كنت أنوي البقاء مع التعاون لموسمين مقبلين، كي نبني فريقًا قويًا، لكنني تفاجأت بأنهم يريدون الاستغناء عني بعد شهرين فقط".

يذكر أن كارتيرون خاض قبل أيام أول مباراة له مع الأبيض أمام الترجي التونسي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى اللقاء بهزيمة الزمالك بهدف نظيف، ليكون رصيده نقطتين فقط، ويصعد مهمة التأهل لربع النهائي، مع بقاء جولتين فقط على النهاية.