مرتضى منصور: جماهير الترجي ستدخل مدرجات استاد القاهرة بدون تذاكر

الزمالك يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

استضاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفدًا من نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، على هامش مواجهة الفريقين.

يحل الترجي التونسي ضيفًا على نظيره الزمالك، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا الجمعة، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية مريحة قبل مواجهة الإياب في استاد رادس بتونس بداية شهر مارس المقبل خارج الديار.

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وقال مرتضى منصور خلال استقباله لحمدي المؤدب، إنه أعطى الأوامر بدخول جماهير تونس إلى المباراة بدون تذاكر مجانًا.

وأكد رئيس نادي الزمالك أن الجماهير التونسية تتواجد في بلدها الثاني، وأن اللقاء هام للغاية وبين فريقين يمتازان بالقوة.

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واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "فرجاني ساسي خير سفير لدولة تونس داخل مصر، فهو يحظى بحب الجميع داخل مصر".

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، في بطولة السوبر الإفريقي، منتصف الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.