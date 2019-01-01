مرتضى منصور: جروس سيرحل عن الزمالك.. سيتجه إلى المطار الأن

الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس برحيله عن تدريب الفريق عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز، بهدف لكل فريق مساء الخميس.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "جروس لن يستمر في مهمته، وسيرحل الأن وأبلغت أمير مرتضى بهذا الأمر".

وأضاف: "جروس سيخرج من الملعب إلى المطار مباشرة، سيرحل الأن عن الزمالك ولن يجدد تعاقده مع الفريق مرة أخرى".

إقرأ أيضًا - هل رحل دياز عن تدريب بيراميدز بعد رسالته لتركي آل الشيخ؟

وفقد الزمالك نقطتين هامتين في صراع الدوري المصري الممتاز، في القمة التي اشتعلت مؤخرًا مع الغريم التقليدي الأهلي.