رئيس الزمالك: لم نفكر في إقالة ميتشو إلا بعد تصرف اللاعبين

رئيس الزمالك يوجه شكره إلى ميتشو.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه لم تكن هناك نية لإقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" من منصبه، ولكن دعم اللاعبين له تسبب في رحيله.

الزمالك أعلن فسخ عقد ميتشو، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات مصورة: "ميتشو مدرب جيد جدًا، وكنا نريد استمراره، ولكن الأمور اختلفت بعد دعم اللاعبين، وأصبحنا في موقف محرج بسبب هذا الأمر".

مرتضى تابع: "لا يصح أن يُقال المدرب يبقى أو يرحل من جانب اللاعبي، وهذا الأمر غير مقبول في الزمالك، وأخبرت اللاعبين بأنهم أضروا ميتشو بسبب دعمه على مواقع التواصل الاجتماعي".

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منصور واصل: "مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بالإجماع بإقالة ميتشو، وأشكره بشدة ولا يوجد أي خلاف معه، وواثق من أنه سيعمل مباشرة مع أحد الفرق أو المنتخبات، ولن يجلس في منزله كثيرًا".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "ميتشو لم يكن مريضًا، وكلامه مع اللاعبين فهم بشكل خاطئ، وطلبت منه أن يشرك كل لاعب في مركزه فقط".

الزمالك أعلن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق، بعد إقالة ميتشو، ليقوده لانتصارين في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.