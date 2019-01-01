رئيس الزمالك: ننتظر وصول بطاقة أوناجم لقيده إفريقيًا

مرتضى يؤكد أن القيد سيتم فتحه خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 31 يناير

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر فتح باب القيد الإفريقي، خلال الفترة من 15 نوفمبر، وحتى 31 يناير المقبل.

الزمالك أعلن في وقت سابق، عن سبب تأخير عملية قيد أوناجم، بسبب وجود خلل في نظام إدخال بيانات اللاعبين للاتحاد الإفريقي.

مرتضى قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "احتفظنا بحقنا في قيد المغربي محمد أوناجم بالقائمة الإفريقية، وسنحصل على بطاقته يوم 15 نوفمبر الجاري".

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وتعاقد الزمالك مع محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي.

الزمالك يستعد لانطلاق منافسات دور المجموعات، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيبدأ مواجهاته بحلوله ضيفًا على مازيمبي الكونغولي.