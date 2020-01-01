مرتضى منصور: أتمنى فوز الأهلي على الهلال السوداني

رئيس الزمالك يتمنى وصول الأهلي لنهائي إفريقيا

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه يتمنى فوز الأهلي على الهلال السوداني، في لقاء السبت المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، من مباريات المجموعة الثانية.

ويسعى الأهلي لحسم التأهل متصدرًا بتحقيق الفوز، حيث التعادل قد يهدي النجم الساحلي الصدارة، والخسارة قد تعني تعني توديع البطولة نهائيًا.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات بقناة الزمالك: "أتمنى الفوز للأهلي على الهلال السوداني في المباراة المقبلة ووصوله برفقة الزمالك إلى نهائي البطولة".

وتابع: "أحترم الأهلي وجماهيره بشكل كبير وعند وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي إفريقيا وقتها نشجع فريق على الأخر لأنهم فرق مصرية".

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل في لقاء السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويطير الزمالك عقب لعب لقاء الترجي التونسي إلى الإمارات لخوض لقاء الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 19.