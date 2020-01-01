مرتضى: تفوقت على الخطيب وقرار استكمال الدوري ليس بيدي

مرتضى منصور يتحدث عن تفوقه على محمود الخطيب.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن قرار استكمال فريقه لباقي مباريات الدوري المصري في يد أعضاء الجمعية العمومية، والمدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان مرتضى منصور قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه يرفض استكمال مسابقة الدوري المصري، مطالبًا بإلغاء الموسم، خوفًا من تعرض لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا.

المزيد من الفرق

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "قرار استكمال الدوري يرجع للجمعية العمومية والمدرب كارتيرون، وهيبة الدولة ليست في عودة مسابقة الدوري، ولكن بما حدث من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك وتواجدهم اليوم بمقر القلعة البيضاء".

رئيس الزمالك تابع: "محمود الخطيب رئيس الأهلي يريد استكمال الدوري لأنه يريد بطولة قبل الانتخابات بعام، وخلال عهدي حققت 30 بطولة في جميع الألعاب، منهم 11 بطولة في كرة القدم، وتفوقت على الخطيب، بحصولي على 5 بطولات مقابل ثلاثة له".

مدرب الرجاء عن قرارات الاتحاد الإفريقي: لا يشغلنا سوى الإطاحة بالزمالك

مرتضى واصل: "اليوم يعد عيدًا لكل جماهير الزمالك، بعض حضور الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية رغم درجة الحرارة، ولا يهمني من قال نعم أو لا، ولكن الأهم هو الاستجابة بالتوافد، وأتوقع أن الأعداد ستزيد في اليوم الثاني".

منصور تحدث عن الانتخابات، حيث قال: "الانتخابات الماضية استطعت أن أكتسحها بجدارة، وتم تزوير الفرز ليلًا لإسقاط أحمد مرتضى، رغم علمي بأنه كان مكتسح التصويت هو الآخر".

يذكر أن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا باستئناف الدوري المصري الممتاز في السادس من أغسطس المقبل، بمواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر.