مرة أخرى .. جورجينا تتسبب في كسر رونالدو الحجر الصحي

لقطة ليست مميزة للدون..

اخترق كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، حظر الطيران والحجر الصحي المفروض على الجميع بسبب فيروس كورونا، من خلال سفره رفقة صديقته جورجينا رودريجيز إلى البرتغال في رحلة خاطفة وسريعة.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها كريستيانو باختراق الحجر الصحي، حيث تلقى العديد من الانتقادات بعد حضوره لعيد ميلاد ابنة أخته رفقة جورجينا مع عدم حفاظهم على مسافات التباعد الاجتماعي والجسدي المطلوبة.

هذه المرة انتقل رونالدو إلى البرتغال برفقة صديقته عبر طائرته الخاصة من أجل تفقد أعمال بناء قصره الجديد في مدينة كاسكايس، ثم عاد مجددًا إلى إيطاليا ضاربًا بعرض الحائط توصيات الاتحاد الإيطالي للأندية واللاعبين قبل استئناف النشاط.

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يوفنتوس يستعد لمواجهة ميلان مساء اليوم الجمعة على ملعب أليانز ستاديوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وهي المباراة الرسمية الأولى التي تُقام في إيطاليا بعد ثلاثة أشهر من التوقف في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

الدوري الإيطالي في طريقه للعودة أيضًا بدايةً من يوم 19 يونيو الحالي، ووضع الاتحاد بالتشاور مع الحكومة بروتوكولًا صارمًا للاعبين والأندية للحفاظ على سلامتهم خشية تعرض أحدهم لكورونا ومن ثم نقله إلى لاعبين آخرين ما سيؤدي إلى إيقاف المسابقات نهائيًا.

الأمر الذي كشف رحلة الدون السرية مع صديقته كانت صورة لمالك أحد المطاعم في مدينة كاسكايس مع رونالدو انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يلتزم الدولي البرتغالي بارتداء الكمامة وكذلك بالتباعد الاجتماعي.

لا يُعرف إن كان هناك خطوة ستتخذ من قبل يوفنتوس وإدارته تجاه تحركات رونالدو، أو أن الاتحاد الإيطالي نفسه سيتدخل، ولكن الأكيد أن اللاعب بتنقلاته المستمرة سيشكل خطرًا على حياة كرة القدم في الأسابيع المقبلة.