مراهق يواجه الحبس بسبب تهديدات بالقتل لبطل حادثة لينو!

أربع تهم يواجهها المراهق أمام المحكمة بعد تهديده لأحد نجوم الدوري الإنجليزي بالقتل!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن اتهام مراهق إنجليزي بتهم الاعتداء والتهديد لنجم برايتون هوف ألبيون نيال ماوباي.

جاء هذا بعد أشهر من تقديم رابطة الدوري الإنجليزي لشكوى ضد المراهق، ديريك دي رين، صاحب الـ 19 عامًا، وبالتحديد في أغسطس الماضي.

وكان المراهق قد حاول تهديد ماوباي أربع مرات في العام الماضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

أول مرة حاول المراهق تهديد اللاعب كان بعد الفوز على آرسنال بهدفين لهدف واحد في العام الماضي، وتكرر الأمر في يونيو ويوليو.

وكان ماوباي قد تسبب في إصابة صعبة للنجم الألماني بيرند لينو، كانت السبب في مغادرته لأرض الملعب على نقالة.

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ووصلت التهديدات لعائلة اللاعب نفسها، وهو ما جعله يتحرك بشكل سريع وتوجه بشكوى لرابطة الدوري الإنجليزي، والتي بدورها رفعت قضية على المراهق.

وكتب المراهق في واحدة من رسائله: "هل تعتقد أنك ستفلت بإصابتك للينو؟ لا تقلق لن أجعلك تتألم، من الممتع أكثر أن أراك تعاني وأنت تشاهد أهلك يعانون".

وبعدها بأيام تبع تلك الرسالة بأخرى كتب فيها: "اليوم سأقوم بالهجوم على عائلتك، عليك فقط أن تشاهد ما سيحدث".

وبعد أن أبلغ اللاعب عن الواقعة كتب له: "هل تعتقد بما فعلته أنك بأمان؟ سأقتلك وأقتل عائلتك".

جدير بالذكر أن القضية تم تأجيلها حتى الـ 31 من مايو المقبل، وقد يعاقب بالحبس لمدة ستة بالإضافة لغرامة حوالي 6000 يورو.