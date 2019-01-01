مراهق مانشستر سيتي يرد بطريقة غير مبشرة على جوارديولا

لا يبالي بتصريحات جوارديولا

تعمد مراهق مانشستر سيتي فيل فودون، تجاهل التصريحات التي أدلى بها مدربه بيب جوارديولا، عن كسله وعدم استعداده للحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الأول.

وأصر فودين، على أنه ليس مستعدًا لتغيير أسلوبه سواء في التدريبات أو المباريات، وذلك ردًا على ما قاله الفيلسوف في وقت سابق إن "فودين شاب خجول"، وأنه بحاجة لإظهار المزيد من الجدية مثل نجوم الفريق الأول.

وقال لاعب شباب الأسود الثلاثة تحت 21 عامًا للصحفيين "جوارديولا له آرائه الخاصة وأنا مُتمسك بما أنا عليه. ما أعرفه أنني على أتم الاستعداد للعب، هذا شعوري وأحاول إظهاره يوميًا في التدريبات".

وأضاف "بعض زملائي في الفريق ينصحوني بالتحلي بالصبر، ولكن من الواضح أنني جائع وأريد اللعب من الآن، وسأقاتل من أجل ذلك كل يوم لأنني مستعد للعب في أي وقت".

وعن تألقه مع منتخب شباب إنجلترا أمام تركيا التي حسمها منتخبه بنتيجة 3-2 في التصفيات المؤهلة ليورو الشباب تحت 21 عامًا، قال بنغمة ساخرة "سيكون من الرائع لو شاهد بيب مباراة تركيا، لكن ربما كان يقضي عطلة أو يمارس هوايته بلعب الجولف أو أي شيء آخر. بالطبع لن ألومه".

وختم "من الجيد أننا بدأنا بالفوز لأنه سيعطي الفريق دفعة كبيرة، وعندما لا تبدأ مثل هذه التصفيات بشكل جيد، أحيانًا يؤثر عليك بشكل سلبي، الأمر سيستغرق مباراتين، وبعدها ستظهر إمكانيات المجموعة، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

ها هو يظهر ويسجّل 🚀🌟 pic.twitter.com/UhtBrbHv3j — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

والمعروف أن فودين لا يحظى بعلاقة جيدة مع جوارديولا، الذي لم يعتمد عليه سوى لمدة دقائق تُعد على أصابع اليد منذ بداية موسم البريميرليج، وقبلها رفض إرساله إلى روما على سبيل الإعارة.