مراهق ضرير يتعرف على ميسي بنظارات خاصة، ووالدته تؤكد: "ليس لاعبه المفضل"

بيري ريباس مراهق إسباني يعاني من فقدان البصر يتعرف على ميسي للمرة الأولى عن طريق نظارة خاصة، ووالدته تؤكد أن الأرجنتيني ليس لاعبه المفضل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مقابلة بين ليونيل ميسي قائد برشلونة والمراهق الإسباني بيري ريباس، الذي يعاني من فقدان البصر منذ صغره.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المراهق استخدم نظارات خاصة للرؤية للمرة الأولى في حياته وساعدته على التعرف على ميسي.

وتقوم النظارات بالتعرف على الوجوه والأشياء المحيطة وإخبار الشخص الذي يرتديها بكل شيء يدور حوله، وهو تقدم واضح في العلم يساعد أصحاب الإعاقة البصرية بشكل كبير على إنجاز مهامهم اليومية.

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ريباس يحب كرة القدم منذ أن كان في الرابعة من عمره، وأصبح مؤخرًا جزءًا من إذاعة محلية للتعليق على مباريات كرة القدم.

وقالت والدته: "لقد ظن أن النظارة تهلوس عندما نقطت اسم ميسي، لم أفكر أبدًا أن مثل ذلك الأمر من الممكن أن يكون متواجد في الحقيقة".

وأضافت: "لقد كان متحمسًا للغاية للتواجد مع ليونيل ميسي والذي يعتبره أفضل لاعب في العالم، بالرغم من ذلك هو ليس لاعبه المفضل، والذي هو خواكين".

جدير بالذكر أن ميسي يستعد حاليًا لافتتاح الدوري الإسباني بمواجهة هامة أمام نظيره فياريال على ملعب كامب نو مساء الأحد.