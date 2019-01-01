مران قوي للزمالك في كينيا عقب الهزيمة أمام جورماهيا

الزمالك تلقى هزيمة قوية أمام جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الفريق إلى جزئين، اليوم الأحد، لخوض مران في كينيا قبل العودة إلى القاهرة غدًا الثلاثاء.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام جورماهيا الكيني، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الكونفدرالية، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وجعل جروس لاعبي الزمالك الذين خاضوا مواجهة جورماهيا، تدريب خفيف تحت إشراف أيمن عبدالعزيز وشيخ بوزيان مدرب الأحمال في الفندق.

وتوجه السويسري بباقي الفريق إلى ملعب "أوتيلي" لخوض مران قوي، قبل العودة إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، حيث يبعد عن فندق الإقامة بمسافة 6 كيلومترات.

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ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل، على ملعب "بتروسبورت".

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— جول مصر (@goaleg) February 4, 2019