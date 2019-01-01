مران المنتخب المصري .. برنامج تأهيلي للشحات واحتفال بعيد ميلاد أحمد فتحي

يواصل منتخب مصر الأول تدريباته استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس آفريقيا 2021

أجرى منتخب مصر الأول مرانه الصباحي اليوم الأحد وقد حرص الجهاز الفني واللاعبون على الاحتفال بعيد ميلاد القائد أحمد فتحي.

وركز التدريب على الجوانب البدنية وتدريبات القوة لتحسين الحالة البدنية للاعبين والوصول لأفضل مستوًى لها قبل انطلاق مشوار المنتخب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

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وقرر المدير الفني حسام البدري إحضار "كعكة" في نهاية المران المسائي المقرر اليوم للاحتفال بأحمد فتحي، وقد حرص الجميع على تهنئته صباح اليوم.

من جانب آخر، خاض حسين الشحات برنامجًا تأهيليًا خاصًا على هامش مران زملائه الجماعي، ذلك بهدف التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مواجهة ليبيريا الودية الأخيرة.

وقد بدأ لاعب الأهلي مرحلة الجري حول الملعب ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يشرف عليه طبيب المنتخب محمد أبو العلا.