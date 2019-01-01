مران الزمالك.. استشفاء للأساسيين وتدريبات قوية للاحتياطيين

الزمالك يستعد لمواجهة وادي دجلة بالدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أدى لاعبي الزمالك الذين لم يخوضوا مواجهة النجم الساحلي تدريبات قوية، في المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس بمقر النادي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية، بعد التعادل السلبي أمام النجم الساحلي، ضمن نصف نهائي البطولة حيث حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وأقام جروس المران الرئيسي مساء أمس في العاشرة، بعد عودة الفريق من تونس في الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد التأهل الإفريقي.

وخاض اللاعبين الأساسيين لمباراة النجم، تدريبات استشفائية من أجل الاستعداد لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للفوز بالثلاثة نقاط أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل.