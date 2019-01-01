مران الأهلي – جلسة من لاسارتي ومباراة ودية مساء الجمعة

الجهاز الفني للأهلي يواصل تجهيز اللاعبين قبل استئناف الدوري من جديد يوم الأربعاء القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

عقد الأوروجوياني، مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي فريقه اليوم، قبل المران المسائي استعداداً لعودة الدوري.

وعادت بعثة الأهلي، من جديد إلى القاهرة بعدما قضت الفترة الماضية، في معسكراً بإسبانيا تخلله بعض المباريات الودية.

المدير الفني للقلعة الحمراء، تحدث مع اللاعبين في مران اليوم عن بعض الأمور الفنية، الخاصة بالفريق في المرحلة القادمة.

وقرر الجهاز الفني للفريق، خوض مباراة ودية امام البلاستيك، مساء غد الجمعة، قبل مباراة المقاولون يوم الأربعاء القادم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

لاعب رغم خيانته لفريقك ولكن مازلت تحبه 🤔 — جول مصر (@goaleg) July 18, 2019

وفي إطار مران القلعة الحمراء، شارك مؤمن زكريا بتدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية، بينما اكتفى كريم نيدفيد، بتنفيذ برنامجه التأهيلي حول إصابته في الركبة.

الجدير بالذكر أن الأهلي، يختتم مبارياته في بطولة الدوري يوم الأحد 28 يوليو، أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية على استاد برج العرب بالإسكندرية.