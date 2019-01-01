مراد باتنا يقترب من الوحدة السعودي

هل يكون باتنا معوض الجبالي في الوحدة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يقترب نادي الوحدة السعودي من التوقيع مع مهاجم الوحدة الإماراتي مراد باتنا خلال سوق الانتقالات الجارية.

الوحدة تخلى عن التونسي عصام الجبالي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودة إن نادي الوحدة يبحث عن مهاجم أجنبي لتعويض الجبالي ويفكر في التعاقد مع باتنا.

وأوضحت أنّ ما يقدمه اللاعب في الإمارات جعله خيارًا قويًا للمدرب ماريو ستيانوفيتش والذي طلبه لتطوير شكل الفريق في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ نادي الوحدة يتواجد حاليًا في معسكر تدريبي في سلوفينيا استعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق بنهاية شهر أغسطس.