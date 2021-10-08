مراجعة فيفا 22: الأكثر متعة وواقعية منذ سنوات، ولكن بها بعض العيوب

مع انطلاق آخر نسخة من اللعبة الشهيرة فيفا، وخروجها إلى النور، تعرف على الفرق بينها وبين الإصدارات السابقة...

تبدأ لعبة فيفا 22، بقصة قصيرة لمدة 15 دقيقة يظهر فيها الثنائي دافيد بيكهام، وليزا زيموش (Lisa Freestyle)، وتشق طريقك خلال تلك القصة عبر معالم باريس عاصمة فرنسا، حتى تصل إلى ملعب حديقة الأمراء.

وتهدف القصة إلى تقديم آليات اللعبة الجديدة، والإضافات الجديدة في إصدار 22، وتظهر أيضًا تقنية HyperMotion في تحركات اللاعبين والتسديد.

وتم تحسين الأجواء في الملعب، وإضافة المزيد من الواقعية للجمهور الموجود في المدرجات ليجعلك تشعر كأنك تشاهد مباراة حقيقية على التلفاز وليس مجرد لعبة.

ولكن استمرت زاوية الكاميرا الافتراضية من النسخة الأخيرة، والتي تجعل زاوية التصوير صعبة نوعًا ما.

وفي التقرير التالي من موقع، سنقوم بمراجعة سريعة فيفا 22، وكيف تؤثر الإضافات الجديدة على أسلوب اللعب.

كيف تؤثر التغييرات الجديدة على أسلوب لعب فيفا 22؟

حراس المرمى في فيفا 22 أفضل بكثير من النسخ السابقة، ولكنهم ما زالوا يستقبلون أهدافًا ساذجة، في حين أن السرعة للاعب قد تقلل من فاعليته أمام المرمى، ولكنها تظل أمرًا مهمًا في اللعبة.

ومع هذا فإن التغييرات الجديدة قد حسنت طريقة اللعب على أرض الملعب، فالتمرير وبناء اللعب، ومعرفة التوقيت المناسب للركض، هما مفاتيح خلق الفرص وتسجيل الأهداف في فيفا 22.

كما يكون تغيير اللاعب أكثر سهولة في حالة الدفاع، ويكون أيضًا مسانده زملائه له في الفريق لها حد زمني محدد، مما يعني أنه لم يعد بإمكانك جعل الذكاء الاصطناعي يقوم بكل العمل عند محاولة استعادة الكرة.

الجميع يشعر أن لعبة فيفا 22 تبدو أكثر صعوبة من فيفا 21، مما يجعل كل مباراة أكثر تنافسية من السابقة ويستبعد حدوث النتائج السخيفة العالية خاصة في المباريات المتصلة بالإنترنت.

ومن ضمن الإضافات المميزة أيضًا، هي الإحصائيات التي تظهر عقب نهاية الشوط الأول والثاني من كل مباراة، وإضافة الخرائط الحرارية لكل لاعب وخرائط التمرير والتمركز، ولكن تلك الميزة تكون مفيدة بالطبع وتظهر قيمتها في طور Career Mode، وطور ألتميت تيم، لمتابعة الأداء لتطويره وتحسين النتائج.

هل تم تحسين وتطوير طور ألتميت تيم، Career Mode، والأطوار الأخرى في فيفا 22؟

يظل طور ألتميت هو النمط الأكثر شعبية ولم يخضع لأي تعديل جذري هذا العام، فتكون القوائم أكثر منطقية عند التنقل بين الأقسام المختلفة مثل تحدي بناء التشكيلات وسوق الانتقالات، مما يوفر بعض الوقت عند تكوين الفريق.

وتم إجراء بعض التعديلات على Division Rivals، وFUT Champions، لجعل التأهل والحصول على المكافآت أسهل، بينما لديك عدد أقل من المباريات للعب هذا الموسم في FUT Champions كما يمكن الدخول في أي وقت تريده للعب بدلاً من نهاية الأسبوع فقط.

وشهد طور Career Mode، بعض التعديلات كما حدث في بعض ألعاب شركة EA، وجعل تطوير اللاعب أقل عشوائية وأسهل من ذي قبل، كما يبقيك معلق المباريات على اطلاع دائم بما يحدث في المباريات الأخرى أثناء لعبك المباراة الخاصة بك.

Here we go again 😎 #OnesToWatch Team 2's landed. More of the transfer window's biggest movers, with the potential to upgrade all season long 💪 #FIFA22



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كما يعد إنشاء ناديك الخاص، ميزة إضافية جديدة ممتعة في فيفا 22، حيث تتيح لك إضافة فريقك المخصص إلى أي دوري في اللعبة، وتصميم شعارهم وقميصهم وتخصيص ملعبهم قبل أن تحاول السيطرة على العالم.

وربما يكون طور كرة الشارع (Volta) هو أكثر طور شهد إضافات في تلك النسخة، فتم إلغاء نمط القصة فيه والاهتمام أكثر بالمهارات من ذي قبل، يشجعك مقياس المهارة الجديد على استخدام حركات المهارة والتمريرات المميزة، والتي تمنح بعد ذلك تعزيزات إضافية للاعبين.

في السابق كان بإمكانك الفوز بأي مباراة في Volta دون القيام بأي حركات مهارية، ولكن الآن اللعبة تشجعك على القيام بالحيل مراوغة الخصوم للفوز بالمباريات.

ولكن التغيير الأكبر يكون في Volta Arcade، وهو عبارة عن مجموعة من الألعاب المصغرة، التي يمكن لعبها أمام الأصدقاء أو بعض المنافسين العشوائيين عبر الإنترنت.

هل فيفا 22 أفضل من فيفا 21؟

بصرف النظر عن التشكيلات الجديدة والانتقالات المتجددة، يبدو أن لعبة فيفا 22 تحسنت كثيرًا عن نسخة فيفا 21.

ومن المؤكد أن تلك التعديلات الجديدة، ستجعل اللعبة تحظى بمزيد من الاهتمام، وتجعل اللاعب يتعطش للمزيد واستمرار اللعب.

ولكن الأهم من ذلك أن طريقة اللعب تبدو أفضل مما كانت عليه في السابق، وهذا بفضل التقنيات الجديدة التي أضافتها EA مثل HyperMotion.

تبدو المباريات أكثر واقعية، وتشعر بمزيد من الواقعية وتكون أكثر متعة في اللعب لأنها لم تعد تركز على السرعة، ولكن تظل العيوب قائمة وإن كنت قد لعبت واستمتعت باللعبة في السنوات الماضية فلن تشعر بخيبة أمل في النسخة الجديدة.

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