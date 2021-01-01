مدير يوفنتوس : التجديد لرونالدو ليس من أولوياتنا الآن

خروج صادم للفريق الإيطالي من دوري الأبطال

كشف فابيو باراتيتشي مدير نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موقفه من التجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المهاجم المخضرم الذي انتقل ليوفنتوس من ريال مدريد في 2018، عقده ينتهي مع الفريق الإيطالي في 30 يونيو 2022.

التكهنات مستمرة حول رحيل اللاعب أو استمراره مع الفريق، ومن المتوقع ارتفاع الشكوك بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

وقال باراتيتشي عن هذه القضية:"لحسن الحظ أنه لا يزال هناك عام كامل على عقد رونالدو ولدينا الوقت الكافي للحديث معه".

وأضاف:"التجديد له ليس من ضمن أولوياتنا في الوقت الحالي لكن بكل تأكيد سنتحدث معه في الوقت المناسب".

وأما عن تألق فيديريكو كييزا:"كنا على قناعة تامة بأنه يمتلك شخصية يوفنتوس، حيث يلعب كل لحظة في المباراة بالطريقة التي تناسب هويتنا".

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وبالنسبة لديان كولوشيفسكي:"يمضي موسمًا رائعًا وسجل بعض الأهداف، عمره الآن 20 سنة فقط، لكنه يتطور ويمكنه أن يتبع خطوات كيفين دي بروينه ويصبح نسخة جديدة منه".

ومن المقرر أن تستمر التكهنات حول مصير رونالدو خلال الأسابيع القليلة القادمة، حتى يتم حسم مصيره مع الفريق الإيطالي سواء بتوقيع عقد جديد أو الاستسلام لرحيله.