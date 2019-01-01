مدير في ريال مدريد يبرر عدم التعاقد مع ميسي

ليونيل كان بعيداً عن قدرة الملكي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد جيرونيمو فاريه عضو مجلس إدارة ريال مدريد، أن الملكي كان راغباً في ضم ليونيل ميسي نجم الغريم برشلونة، ولكن هذا لم يكن قابلاً للحدوث.

وقال فاريه في حواره مع صحيفة إل موندو:"فلورنتينو (بيريز) يحاول دائماً إعادة إنتاج نموذج البيرنابيو في عالم كرة القدم، والذي دائماً ما يضم أفضل لاعبي العالم".

وأضاف:"إذا لم يلعب ميسي في مدريد، فهذا لأننا لم نكن ثقادرين على هذا، لأن الأمر لم يكن قابلاً للحدوث ولا يمكن تحمل تكاليفه المادية أيضاً".

وأوضح:"الصفقة الأخرى الكبرى كانت كريستيانو رونالدو ولقد استمتعنا به لمدة 9 سنوات".

يذكر أن ليو انضم لصفوف لاماسيا في عمر 13 عاماً، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004، قبل أن ينطلق ليتوج كأفضل لاعبي العالم أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.