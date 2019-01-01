مدير فرانكفورت يؤكد انتقال ريبيتش إلى ميلان

صفقة تبادلية في الطريق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد فريدي بوبيتش المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت الألماني أن صفقة انتقال لاعبه الكرواتي أنتي ريبيتش إلى ميلان الإيطالي ليست متوقفة على المال فقط.

وقال بوبيتش لسكاي سبورتس:"هناك الكثير من العناصر غير الواضحة، كل شيء يجب أن يكون ملائماً".

وأضاف:"الأمر لا يتعلق فقط بالمال، بل بمدى قابلية تحقق الأمر على أرض الواقع بشكل منطقي".

لاحقاً تحدث بوبيتش مجدداً عقب فوز الفريق على دوسلدورف 2-1، ليؤكد أن ريبيتش سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسمين، في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها أندريه سيلفا للنادي الألماني.

وقال بوبيتش:"الناديان توصلا لاتفاق، وإذا سار كل شيء على ما يرام سيصبح سيلفا لاعباً لفرانكفورت غداً وريبيتش في ميلانو".

وكان ريبيتش قد ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية هذا الصيف، حيث أكدت تقارير سابقة رغبته في اللعب للبريميرليج.

أيضاً ذكرت التقارير أسماء مثل بايرن ميونيخ، وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد أيضاً، إلا أن الروسونيري بات الوجهة الأقرب في اللحظات الأخيرة للسوق.