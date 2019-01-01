مدير شباب الأهلي: التتويج بكأس الرئيس حصاد لموسم صعب

محمد أحمد حمدون يتحدث عن التتويج بكأس رئيس الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه محمد أحمد حمدون، مدير فريق نادي شباب الأهلي دبي، التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، على الدعم الذي لاقاه فريقه، للتويج بكأس رئيس الدولة.

شباب الأهلي دبي، حقق الفوز على الظفرة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال حمدون خلال تصريحات تليفزيونية: "موسم بالنسبة لنا قد تكون البداية غير مطمئنة، ولكن اللهم لك الحمد، استطعنا تصحيح الأوضاع".

مدير فريق شباب الأهلي تابع: "هذا حصاد موسم رائع بالنسبة لنا، بالحصول على كأس رئيس الدولة، وفي المركز الثاني بالدوري، ودائمًا نطمح للأفضل".

وأردف: "المباراة كانت صعبة خاصة أنك تلعب مع فريق الخسارة بالنسبة له لا تشكل عبء بالنسبة له، ولكن حققنا الفوز في النهاية وتوجنا باللقب".

سجل هدفي فريق شباب الأهلي اللاعب أحمد خليل، ليقود فريقه لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.