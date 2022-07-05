مدير سيتي التنفيذي: جوارديولا سيدرب في إيطاليا

عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2023، وقد نرى تغييرًا مثيرًا في وجهته المقبلة.

أكد فيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق يمكن أن ينتقل إلى التدريب في إيطاليا عندما ينتهي عقده في ملعب "الاتحاد".

الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي كان يحدث في مؤتمر صحفي، كشف فيه النقاب عن استحواذ مجموعة "سيتي جروب" على نادي باليرمو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وخلال مسيرته التدريبية، قام جوارديولا بتدريب ثلاثة أندية فقط، حيث بدأ مع برشلونة في الدوري الإسباني وانتقل بعدها إلى تدريب بايرن ميونخ في الدوري الألماني، وأخيرًا وصل إلى مانشستر سيتي.

هل يمكن أن ينتقل جوارديولا إلى الدوري الإيطالي؟

من الممكن أن يسعى جوارديولا في المستقبل إلى التدريب في إيطاليا، خاصة أنه قضى أثناء مسيرته في اللعب فترة هناك، حيث لعب مع بريشيا وروما قبل عقدين من الزمن.

ونقلت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية تصريحات سوريانو التي قال فيها: "لقد سأل عما إذا كان الجو مشمسًا في باليرمو، ربما سيعمل هنا ذات يوم".

وأضاف: "إنه يعرف كل شيء نقوم به، وهو يعرف الكرة الإيطالية جيدًا، مثل الآخرين، إنه متحمس للصفقة".

ما الذي يعينه استحواذ سيتي جروب على باليرمو؟

في غضون ذلك، وضع سوريانو رؤية لما ستقدمه "سيتي جروب" إلى باليرمو، بعد صعوده من دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

وقال: "لدينا ميزانية تسمح لنا بالبقاء في دوري الدرجة الثانية، ولدينا فرصة للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى، لدينا حلم ويجب أن يكون لدينا الطموح والتواضع والذكاء والصبر".

وأضاف: "الملعب أساسي، وملعب باربيرا مذهل، منتخب إيطاليا يلعب هنا، لذا ليس هناك الكثير لفعله".

واختتم سوريانو: "الأهم هو أن يكون الملعب ممتلئًا دائمًا، أهم جزء في المشروع هو إقناع جماهير باليرمو بالحضور إلى الملعب، نحن بحاجة إلى شغفهم لجعل النادي ينمو، هذا هو هدفنا الرئيسي".

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