مدير دورتموند يكشف .. كيف أثر على هالاند بمقطع فيديو؟

ويبرز أسباب التألق السريع للمراهق النرويجي

كشف المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند مايكل زورك، عن الطريقة التي استخدمها لإقناع النرويجي إرلينج براوت هالاند، بالتوقيع لأسود الفيستيفاليا قبل الجميع، بما فيهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ورغم ما قيل عن ضغط يونايتد واليوفي على إدارة ريد بول سالزبورج لتأمين مستقبل صاحب الـ19 عامًا، لكن في نهاية المطاف، نجح عملاق البوندسليجا في ضمه لمشروع لوسيان فافر مقابل 20 مليون يورو فقط.

ولفت المسؤول عن ملف التعاقدات في البورسيا، إلى أنه نجح في التأثير على المراهق الاسكندينافي، بمقطع فيديو صغير، عُرض على هالاند، ليرى بنفسه حماس وعاطفة جمهور "سيجنال أيدونا بارك".

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وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية "كان واضحًا أنه أعجب به (مقطع الفيديو)، كان ينبغي علينا الوصول لأعلى مستوى من أجل التوقيع معه، وليس سرًا أن أندية أخرى شهيرة كانت تبذل كل ما في وسعنا لضمه، وشعرت أنني صبي صغير".

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وأضاف عن سر تألق هالاند مع النادي بتسجيل 8 أهداف في أول 4 مباريات "هذا المزيج بين القوة والجودة في إنهاء الهجمة مع السرعة، جعلته مميزًا، وفي أول محادثة بيننا، شعرنا جميعًا أنه8 يناسب بوروسيا 100%".

وختم حديثه "شخصيته هادئة ومناسبة تمامًا لدورتموند وملعبنا ومشجعينا، وهذا ما يميز ناديه وما كان يبحث عنه هالاند. أجواء كهذه تُلهمه وتجعله ينفجر على أرض الملعب، ورغم ذلك سنضمن أن التوقعات لن ترتفع بطريقة لا حدود لها".

وسيعود الشاب النرويجي للظهور بقميص البوروسيا الأسبوع المقبل، بمواجهة بايرن ليفركوزن في الدوري الألماني، بعد الخروج من الكأس أمس الثلاثاء بالهزيمة أمام فيردر بريمن بنتيجة 2-3 في دور الستة عشر.