مدير دورتموند: كنا سنفوز بدوري الأبطال لولا رحيل ليفاندوفسكي وجوتزه

كلوب استقال في نهاية تلك المهزلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يواكيم فاتسكه المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند اعتقاده أن بقاء ماريو جوتزه وروبرت ليفاندوفسكي في صفوفه فيما مضى، كان ليمنح الفريق لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال فاتسكه في كتاب سيرته الذاتية:"كان لدينا فريقاً من الطراز العالمي".

وأضاف:"وإذا لم يتم تفكيك بنيان هذا الفريق لفزنا بدوري الأبطال، أنا متأكد بنسبة 100%".

وأوضح:"لقد خسرنا النهائي في 2013، الأعوام التالية كانت لتصبح وقتنا بالتأكيد".

وتابع:"ولكن ماريو رحل، ثم رحل روبرت، وبدأت كل تلك الفوضى".

وكان جوتزه قد انتقل لبايرن ميونيخ في صيف 2013 بالشرط الجزائي، فيما رحل ليفاندوفسكي في صيف 2014 بنهاية عقده.

ومع بداية الموسم التالي انهار الفريق واضطر مدربه آنذاك يورجن كلوب للرحيل بنهاية الموسم.