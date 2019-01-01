مدير دورتموند عن التتويج بالبوندسليجا: الأحلام لا تمنحك الانتصارات

المدير الرياضي يرفض تخفيض الحذر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند خفض الحذر حيال واقع أن فريقه هو متصدر البوندسليجا قبل العطلة الشتوية.

وقال زورك:"الآن الأمر يبدو كذلك، نحن ننظر للجدول، الكريسماس يأتي، ثم العام الجديد، الآن نحن في الإجازة في مكان ما والكل يربت على كتفك". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"ولكن الآن يجب أن نرفع حماسنا مجدداً. هذا السؤال عن كوننا المرشحين لا يظهر أمامي، هانز يواكيم فاتسكه قد قال بالفعل أن بايرن ميونيخ هو المرشح، وأنا أتبعه".

وأوضح:"الأحلام لا تصنع الانتصارات، لا تمنحك نقطة، ولا حتى رمية تماس".

أيضاً رفض زورك تأكيد فكرة التعاقد مع تورجان هازارد نجم بوروسيا مونشنجلادباخ لتعويض كريستيان بيوليسيتش الذي سينتقل إلى تشيلسي الصيف المقبل.