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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

مدير دورتموند: بايرن ميونخ هو المرشح للفوز باللقب

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دورتموند يتصدر الدوري الألماني بعد النصف الأول

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض هانز يواخيم فاتسكه، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، استبعاد بايرن ميونخ من سباق البوندسليجا وأكد أنه يبقى المرشح الأوفر حظاً.

ويتصدر دورتموند ترتيب المسابقة بفارق ست نقاط عن بايرن ميونخ بعد نهاية الدور الأول، والذي شهد تذبذباً كبيراً في نتائج البافاري.

وقال فاتسكه للمراسلين بمعسكر الفريق بإسبانيا: "المرشح دائماً يبقى بايرن ميونخ، لا يوجد فريق اقتصادياً بهذه القوة لا يكون المرشح الأول".

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وأضاف: "ولكن أنا سعيد بقدرتنا على إعادة التنافسية والتوتر للكرة الألمانية في هذا الموسم، نحن أساسنا ضعيف بعض الشيء، ونستعجل النجاح في بعض الأحيان".

واستمر: "لا أتوقع انهياراً لنا في الدور الثاني، أريد تكرار ما فعلناه في 2011 و2012، وإذا حققنا 42 نقطة أخرى سنرى ماذا سيكون الوضع".

وعلق فاتسكه على اهتمام فريقه بكلاً من تيمو فيرنر، لاعب لايبزج، وثورجان هازارد، جناح مونشنجلادباخ: "على الأقل أملك الانطباع أن أحدهم حسم مستقبله، ولكن ليس معنا".

وسيعود الدوري الألمان مرة أخرى في غضون أسبوع لاستكمال منافساته، كما يلعب دورتموند في دوري الأبطال الشهر المقبل مع توتنهام.

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