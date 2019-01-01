مدير بوكا جونيورز يؤكد بقاء دي روسي حتى نهاية عقده

سيبقى لا محالة..

أكد نيكولاس بورديسو، المدير الرياضي لبوكا جونيورز، أن دانيلي دي روسي سوف يحترم تعاقده مع الفريق الأرجنتيني.

وكان دي روسي قد انضم هذا الصيف إلى صفوف البوكا بعد انتهاء عقده في روما في صفقة انتقال حر، ولديه عقد ممتد حتى صيف 2020.

ولم يتمكن الدولي الإيطالي من خوض مباريات كثيرة مع فريقه بسبب الإصابة، حيث لعب فقط 5 مباريات وتواجد على دكة البدلاء عندما خرج البوكا من نصف نهائي كوبا ليبارتادوريس من مواطنه ريفر بليت.

وجوده على الدكة قد طرح عديد من الأسئلة حول ما إذا كان سيكمل عقده أم سيرحل في فترة الانتقالات الشتوية ويعود إلى إيطاليا مجددًا، وحول الأمر عقب بورديسو وشدد على أن الأمر ليس محل نقاش.

"لقد حضر دانيلي إلى بوكا جونيورز لأنها كانت أمنيته، كان لديه بعض الحظ السيئ من ناحية الإصابات، ولكن التزامه معنا ومكانته هنا ليست محل نقاش."

وأتم "نأمل في أن يعود ويلعب مجددًا في أسرع وقت، لدينا قاعدة صلبة تتيح لنا التفكير بشكل إيجابي دائمًا في بلد غير مستقبل اجتماعيًا واقتصاديًا."