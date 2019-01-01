مدير النصر يزف بشرى سارة للجماهير قبل ديربي الرياض

المهاجم الموهوب يستعد لتسجيل حضوره الأول مع العالمي

بعث مدير الاحتراف لنادي النصر أحمد الغامدي أخبار سارة لمشجعي النادي، بشأن الموعد المقترح لعودة المهاجم المنحوس عبد الفتاح آدم، من الإصابة التي حرمته من الظهور مع العالمي منذ بداية الموسم.

وتعرض الوافد الجديد على حامل لقب الدوري السعودي، لإصابة عضلية في فترة الاستعداد لهذا الموسم، على إثرها ظل يسابق الزمن للعودة للتدريبات مرة أخرى.

ورغم تعافيه من الإصابة في نهاية الشهر الماضي، حيث كانت الجماهير تنتظر ظهوره الأول في قمة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي، لكن من سوء طالعه تعرض لإصابة أخرى، ليبقى خارج حسابات المدرب روي فيتوريا حتى إشعار آخر.

لكن الغامدي، أعطى مؤشرات لاقتراب المهاجم الموهوب من التعافي من إصابته بنسبة 100%، وذلك في حديث مع صحيفة "الرياضية"، أكد خلاله أنه بمجرد أن يتخلص من الإصابة، سيكون ضمن خيارات المدرب البرتغالي في المستقبل القريب.

رينار يا لاعيييييب ⚽️😅



السعادة تبدو على وجه مدرب الأخضر بعد الحصة التدريبية الأولى 💪#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/sxHfZEv4qw — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 8, 2019

من جانبها، علمت نفس الصحيفة من مصادرها داخل النادي، أن عبد الفتاح استجاب للعلاج كما ينبغي، ليعزز فرصه في الحصول على الظهور الأول في اللقاء الأهم الذي سيجمع الفريق بغريمه العاصمي التقليدي الهلال، المقرر له في الـ27 من أكتوبر الجاري، في قمة مواجهات الجولة الثامنة للدوري.