مدير المنتخب السعودي: تلك خطتنا للتعامل مع "العشب الصناعي" في فلسطين

منتخب السعودية وافق على اللعب في رام الله في فلسطين وسيخوض مباراة تصفيات آسيا لكأس العالم على ملعب فيصل الحسيني ذو العشب الصناعي، ولذا يُجهز الأخضر خط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة سنغافورة وفلسطيفي تصفيات آسيا لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

وفيما ستُقام المباراة الأولى يوم الخميس القادم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، سيتوجه الأخضر لفلسطين لمواجهة المنتخب الفدائي يوم الـ15 من أكتوبر الجاري على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في رام الله.

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ويُواجه المنتخب السعودي مشكلة مهمة في مباراته الخارجية أمام فلسطين، وهي العشب الصناعي الذي يكسو ملعب الشهيد فيصل الحسيني والذي لم يعتد لاعبو الأخضر اللعب عليه.

وقد تحدث حسن الصادق مدير المنتخب السعودي مؤكدًا أنهم كانوا يُفضلون اللعب على العشب الطبيعي الذي يعتاده اللاعبون، لكن مشددًا أن هذا واقع الأمر في فلسطين وهم مجبرين عليه.

مضيفًا حول خطتهم لمواجهة تلك الأزمة "يوجد هنا ملعب ذو عشب صناعي في منطقة القصيم وسنجري تدريبًا عليه، كما أننا سنتدرب مرتين على ملعب المباراة في رام الله للاعتياد عليه".

وأتم الصادق مؤكدًا أن المنتخب سيُجري تدريبًا يوم السبت ثم يتوجه للعاصمة الأردنية عمان، ومن ثم سيتحرك صباح الأحد باتجاه رام الله برًا، موضحًا أن الخوف من الإرهاق لطول المسافة هو السبب في تأجيل السفر لفلسطين.