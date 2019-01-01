مدير الكرة بالدحيل: اللاعبين كانوا على قدر المسئولية أمام الاستقلال

مواجهة قوية كانت بين الدحيل والاستقلال الإيراني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إسماعيل أحمد مدير فريق الدحيل القطري عن التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، بعد التعادل أمام الاستقلال الإيراني.

وتأهل الدحيل بعد التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي أقيم اليوم.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات عقب اللقاء: "الحمد لله على هذه النتيجة التي أتت باستحقاق بعد أن قدم لاعبو الفريق أداءًا مثاليا طيلة زمن المباراة وكان هو الأخطر والأحق بالخروج بالانتصار".

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة خاصة وأن فريق الاستقلال دخلها وهو يحتاج للانتصار فقط ولا توجد نتيجة يمكنها أن تكون مرضية بالنسبة له سوى الانتصار ولكن لاعبونا قدروا المسؤولية".

وتابع إسماعيل: "الفريق سيعود إلى الدوحة وسيفتح مباشرة ملف الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمير البلاد المفدى والتي سندخلها من أجل الاحتفاظ بلقبنا الذي أحرزناه في الموسم الماضي".

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وأصبح الدحيل رصيده 8 نقاط في وصافة مجموعته خلف الهلال المتصدر وصعدوا إلى الدور المقبل من دروي أبطال آسيا.