مدير العلاقات المؤسسية لبرشلونة: يجب علينا احترام ليون وميسي ليس أنانيًا

برشلونة الإسباني يرى أن مواجهة ليون ستكون صعبة ويجب احترامهم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإسباني جويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، على أنه يجب احترام فريق أولمبيك ليون الفرنسي، خلال مواجهته في دوري أبطال أوروبا.

مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، قال خلال تصريحات عقب القرعة "علينا احترام ليون الفرنسي، لأنهم يلعبون بثقة، ويمتلكون لاعبين جيدين، ولعبوا بطريقة رائعة أمام مانشستر سيتي واستطاعوا أن يحرجوهم".

وأثنى أمور على عمل لاعبي برشلونة، خاصة نجم الفريق ليونيل ميسي، حيث قال "ميسي دائمًا يساعد الفريق وليس لاعبًا أنانيًا".

وبعد سؤاله عن تألق عثمان ديمبلي لاعب البلوجرانا، قال أمور "ديمبلي يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الحالية، ولكن الآن علينا التفكير والتحدث عن دوري أبطال أوروبا فقط".

أمور كان ممثل البلوجرانا في قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي قد أوقعت برشلونة الإسباني أمام نظيره ليون الفرنسي.