مدفوعات دون عقد! .. مفاجأة جديدة في قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام

الكشف عن مزيد من الإدانات لبرشلونة حول قضية مدفوعاتهم لنائب رئيس الحكام

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية عن تفاصيل جديدة في قضية مدفوعات برشلونة لنائب رئيس الحكام الإسباني السابق بما فيها المراسلات الداخلية للنادي وللجهات الحكومية.

وتدور منذ أسبوع أزمة في برشلونة حول مدفوعات مالية على دفعات لإنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسباني دون معرفة سببها الحقيق.

وبحسب الوثائق التي نشرتها الصحيفة فإن "المكتب الوطني للتحقيق في الاحتيال" طلب من برشلونة في أوائل عام 2021 تفسيرًا عن تلك المدفوعات ليبدأ النادي في تجميع الوثائق؛ ويكتشف مسؤولوه إن النادي لا يتربط بعقد مع شركة نيجريرا التي حصلت على 6.9 مليون يورو لمدة 17 سنة.

فيما يُحقق الآن في 33 دفعة مالية من النادي للشركة من 2016 وحتى 2018 بلغت 1.6 مليون يورو.

وكان برشلونة يدفع ما يقارب 90 ألف يورو شهريًا لإنريكيز خلال فترة وجوده نائبًا في لجنة الحكام، دون عقد مبرم بين الطرفين لمحو أي علاقة بينهما ربما. ودفع ذلك أنجيل روكامورا، مدير الإدارة المالية ببرشلونة للقول حرفيًا للمحاميين الخارجيين للنادي "لا أعرف إن كنتم تفضلون قول ذلك صراحة أم جعلنا مجانين".

كما اندهاش روكامورا من كثرة المدفوعات المتشابهة لشركة نيجريرا والتي يتغير فيها فقط شهر الدفع.

وكُشف عن مدفوعات أخرى من أحد مسؤولي النادي إلى شركة نائب رئيس الحكام وهي التي استخدمها الأخير في ابتزاز برشلونة حينما توقف عن الدفع له؛ مهددًا بتفجير "فضيحة بلا رحمة" وفقط مقابلة شخصية مع رئيس برشلونة وقتها، جوزيب ماريا بارتوميو، هي التي ستمنع ذلك.

وهدد الحكم السابق رئيس برشلونة عبر الهاتف بأنه "يلعب بأموال عائلته" وسيواجه عواقب ذلك.