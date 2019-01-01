مدفعجي سابق: إيفانز كمدافع أفضل من ماجواير

لاعب آرسنال السابق يشكك في موهبة ماجواير كمدافع

ادعى لاعب وسط آرسنال السابق أدريان كلارك، أن المدافع الايرلندي الشمالي جوني إيفانز أفضل من الإنجليزي هاري ماجواير، وذلك بعد موافقة مانشستر يونايتد على إنفاق حوالي 80 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ26 عامًا من ليستر سيتي.

ويستعد الدولي الإنجليزي لوضع القلم على عقد ارتباطه بالشياطين الحمر، ليصبح المدافع الأغلى على مر العصور، وذلك بعد عدة محاولات قام بها المدير التنفيذي إد وودوارد، لتدعيم خط دفاع اليونايتد بلاعب من الطراز العالمي.

مع ذلك، لا يرى لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، أن مواطنه يستحق هذا المبلغ الضخم، وذلك لاعتقاده بأن الايرلندي الشمالي جوني إيفانز، الذي تركه اليونايتد عام 2015، أفضل من ماجواير.

وفي هذا الصدد قال في حديثه مع راديو "توك سبورت" البريطاني "قيمة انتقال ماجواير إلى مانشستر يونايتد مبالغ فيها، فقط يستحق 25 مليون وليس أكثر من ذلك، بالنسبة لي هو مدافع جيد لكني لا أراه مدافعًا عظيمًا".

من استقبال رينارد في مطار الملك خالد الدولي 🛬pic.twitter.com/udNx3bsSdy — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 3, 2019

وختم حديثه المقتضب في هذه الجزئية "أعتقد أن جوني إيفانز، ذاك الرجل الذي تخلص منه مانشستر يونايتد، والذي كان يلعب بجواره في قلب دفاع ليستر سيتي، هو كمدافع بالنسبة لي أفضل من ماجواير".