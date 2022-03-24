كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بالبقاء في نادي ريال مدريد إلى نهاية عقده.

وكان الفريق الملكي قد حاول جلب العروض إلى جناح تشيلسي السابق، لكن هازارد رفض الانتقال إلى مكان آخر.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن من الوارد أن يصبح البلجيكي مثل زميله جاريث بيل، الذي أرغم فريق العاصمة على البقاء لنهاية عقده دون إعطاء النادي المردود المنتظر منه.

ماذا يريد هازارد؟

يشارك إيدين مع الفريق الملكي بشكل متقطع هذا الموسم، على الرغم من محاولات البلجيكي في العمل الشاق في صالات الألعاب الرياضية وتدريبات الفريق.

ولعب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 877 دقيقة طوال الموسم، وكان أداؤه سيئًا، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع اثنان في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن هازارد مصمم على البقاء في النادي، حيث أن أولويته هي ضمان رفاهية عائلته الذي يبدو أنهم سعداء بتواجدهم في مدينة مدريد.

ماذا عن العروض المقدمة لهازارد؟

علاوة على ذلك، لم تكن هناك حتى الآن عروض للتوقيع مع البلجيكي، حيث كان تشيلسي هو المرشح الأكبر لمدة، لكن مشاكلهم المالية أدت إلى احتمال توقف هذه الخطوة.

وهناك مخاوف داخل ريال مدريد من أن يصبح هذا الجزء الثاني من وضع جاريث بيل، حيث يحصل البلجيكي على 15 مليون يورو كل عام.

ولا يزال أمامه عدد من السنوات، على الرغم من أن ريال مدريد يتطلع لتأمين رحيله هذا الصيف.

اقرأ أيضًا..

أزمة مع فرنسا وباب للتجديد مع باريس .. مبابي يثير الجدل بحقوق الصورة

ميسي وأسطورة ريال مدريد .. بيدري يختار تشكيله المثالي

يجب إقالة رينارد وتهنئة يابانية .. ردود فعل تأهل السعودية لكأس العالم 2022