مدرب ويلينجتون: فريقي هاوي وخسرنا أمام المرشح للفوز بمونديال الأندية

بطل أوقيانوسيا لم يتمكن من الصمود أمام العين الإماراتي رغم تفوقه بثلاثية في الشوط الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد خوسيه فيجيرا؛ المدير الفني لويلينجتون النيوزيلاندي، على فخره بما قدمه فريقه اليوم الأربعاء، أمام العين الإماراتي، رغم الخسارة، موضحًا أن قلة خبرة لاعبيه هو ما أدت للهزيمة.

وكان الفريق النيوزيلاندي قد اختتم الشوط الأول متقدمًا بثلاثية مقابل هدف وحيد، قبل أن يعود الزعيم في الشوط الثاني ويعادل النتيجة، ويخطف التأهل بركلات الحظ الترجيحية.

مدرب العين: استطعنا كتابة التاريخ بالفوز على ولينجتون

فيجيرا قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "فخور بفريقي رغم الخروج، لأنني أخذ في الاعتبار الإمكانيات المتواضعة للاعبين، ومع ذلك قدمنا مستوى هو الأفضل لنا، لذلك فأنا أشعر بالفخر، ولن أنسى ما قدمناه اليوم".

وأضاف: "نحن فريق هاوي، لذلك إمكانية الحفاظ على التركيز طوال اللقاء لم تكن متاحة لنا، وهذا ما خذلنا في الشوط الثاني".

▪️ العين يتجاوز ولينجتون بركلات الترجيح 💪

▪️قمّة عربية عربية في الدور القادم 🔥



وننتظر الملكي وريفربليت بفارغ الصبر 😍#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/QdJ0SwwpP8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

مدرب الفريق النيوزيلاندي تابع: "نحن لم نواجه فريقًا بمستوى العين من قبل، قدمنا شوطًا أول جيدًا وكذلك في الأشواط الإضافية كنا جيدين، ولو كنا في ليلة أخرى لختلفت النتيجة".

واختتم: "أتمنى للعين الحظ في مشواره بالبطولة، هو فريق ذو مستوى رائع جدًا، واليوم خسرنا أمام فريق مرشح للفوز بالكأس، فلم لا؟!".

يذكر أنه من المقرر أن يواجه العين فريق الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، في 15 من ديسمبر الجاري بالدور الثاني من المونديال.