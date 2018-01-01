مدرب ويلنجتون: أعتقد نحن لسنا أضعف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

تيم ويلنجتون يشارك للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية ويلعب مباراته الأولى أمام العين مساء غد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جوزيه مانويل فيجيرا، المدير الفني لنادي ويلنجتون النيوزلندي جاهزية فريقه لمواجهة العين الإماراتي، مساء غد الأربعاء.

ويلعب ويلنجتون أمام نظيره العين، مساء غد على ستاد هزاع بن زايد في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات.

وقال فيجيرا المؤتمر الصحفي للقاء: "بطولة العالم للأندية بالنسبة لنا حدثاً هاماً ومثيراً، خاصة أنها المرة الأولى لنا أن نشارك في مثل تلك البطولة، لذلك نريد ألا نجعلها مجرد مشاركة عابرة".

وتابع: "على عكس الكثير، نحن نعتقد أننا لسنا أضعف الفرق المشاركة في البطولة، نحن نثق في أنفسنا، وقدراتنا، سنحاول تحقيق أحلامنا منذ المباراة الأولى في البطولة".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة العين وتيم ويلنجتون، يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 15 ديسمبر.