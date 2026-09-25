"حتى رجال الشرطة التقطوا الصور" .. مدرب ويلز يحكي كواليس احتجازه في المطار بسبب رونالدو!

واستعاد صاحب الـ47 عامًا حادثة من فترة عمله مساعدًا لمدرب بايرن الحالي فينسنت كومباني في بيرنلي. فخلال رحلة تحضيرية قبل الموسم إلى العاصمة البرتغالية، شاهد بيلامي من داخل حافلة الفريق كيف تم إغلاق المطار بالكامل بإجراءات أمنية مشددة.

في البداية، خشي اللاعبون والجهاز الفني من وجود تهديد خطير. لكن بعد فترة وجيزة، اتضح أن التواجد الأمني الضخم والحواجز كانت هناك لغرض واحد فقط، وهو حماية كريستيانو رونالدو.

وقال بيلامي: "عندما وصلنا إلى المطار، كانت الشرطة في كل مكان. كان المطار مغلقًا بالكامل. جئنا من بيرنلي وتمت معاملتنا نوعًا ما كضيوف شرف مميزين. كنا نجلس في حافلة كنا قد استأجرناها، لكن رغم ذلك كان علينا سلوك طريق معين إلى المطار".

وتابع المحترف السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز: "كانت هناك صفوف من أفراد الشرطة وسيارات الشرطة في كل مكان. اعتقدنا: لقد حدث شيء ما، لا بد أن هناك نوعًا من التحذير هنا. كان كل شيء مغلقًا. الناس في صالة المطار، كل شيء ببساطة. لم نتمكن من النزول من الحافلة واضطررنا إلى الانتظار، اعتقدنا أنه خرق أمني أو شيء من هذا القبيل".

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بيرنلي في حالة انتظار بينما يعبر كريستيانو رونالدو مطارًا مغلقًا

وبعد نحو 15 دقيقة، أدرك من كانوا في الحافلة ما يجري. "علقنا في الحافلة لمدة 10 أو 15 دقيقة وفجأة ظهرت هذه السيارة. توقفت، ونزل منها رجل، توجه إلى الصندوق الخلفي، وأخرج حقيبة ظهر. ثم نزل شخص آخر ووضع حقيبة الظهر على كتفه، ومن كان؟ رونالدو".

وأضاف بيلامي: "كان يمشي وحده تمامًا، والشرطة في كل مكان، ومطار لشبونة مغلق بالكامل. حتى أفراد الشرطة كانوا يلتقطون الصور. لم يكن بمقدور أحد أن يزعجه".

وقد بقيت تلك اللحظة عالقة في أذهان لاعبي بيرنلي. وقال الويلزي: "كانت تلك أروع مشية شاهدتها على الإطلاق ولو لدقيقة واحدة. كنا جميعًا جالسين في الحافلة وقد أصابنا الذهول. كل من كان يتذمر قبل ذلك صمت على الفور. كان الأمر أشبه برئيس دولة. كيف يمكن أن توقف مطارًا بأكمله؟ أنا نفسي لا أستطيع حتى إدخال حاسوبي عبر الجمارك في مطار كارديف. ما الذي رأيته للتو هناك؟ أروي هذه القصة لأن هذا الرجل ببساطة ضخم إلى هذا الحد. كان الأمر مذهلًا فحسب. أنا سعيد جدًا لأنني عشت تلك اللحظة، لأنه أكثر من مجرد نجم كبير".

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كم عدد المباريات الدولية التي خاضها كريستيانو رونالدو مع البرتغال؟

التقى بيلامي ورونالدو للمرة الأخيرة على أرض الملعب خلال مسيرتيهما كلاعبين في أكتوبر 2008. سجّل رونالدو هدفين لمانشستر يونايتد في الفوز بنتيجة 2-0 على وست هام يونايتد، الذي كان بيلامي متعاقدًا معه. ومساء يوم الخميس، واجه المدرب مجددًا مهاجم النصر البالغ من العمر الآن 41 عامًا، حيث خاض مباراته الدولية الـ234 وأصبح الآن يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 24 عامًا. وفاز المنتخب البرتغالي بالمباراة 1-0، بعدما أهدر رونالدو فرصة رائعة.

وحتى في هذا العمر المتقدم للفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قال بيلامي إنه لم يكن مندهشًا تقريبًا من المستوى الذي حافظ عليه. وكان رونالدو قد أوضح في الصيف أن كأس العالم 2026 ستكون آخر بطولة كبرى له. لكن التوقيت الدقيق لاعتزاله لا يزال غير واضح.

وقال بيلامي: "لا يفاجئني أنه لا يزال يلعب بالاحترافية التي أظهرها دائمًا. ويعود ذلك أيضًا إلى مدى ذكائه: فهو يعرف كيف يحافظ على نفسه، ويعرف أنه يجب ألا يهدر طاقته في أوقات معينة، ولا يزال يمتلك حاسة تسجيل الأهداف، وهذه لا تفقدها أبدًا. نحن لا نتحدث فقط عن أحد أعظم لاعبي جيلنا، بل عن أحد أعظم اللاعبين على مر الأجيال، عندما تأخذ في الاعتبار كل ما حققه".