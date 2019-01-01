مدرب وادي دجلة: كرة القدم ليست عادلة لا نستحق الخسارة من الزمالك

المدير الفني لوادي دجلة فخور بلاعبي فريقه بالرغم من الهزيمة أمام الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي وادي دجلة أن فريقه لم يستحق الهزيمة من الزمالك، مشيراً إلى أن دجلة قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم.

وخسر دجلة بالأمس من الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

وقال المدير الفني اليوناني في تصريحات عقبت اللقاء: "لعبنا مباراة من أفضل مبارياتنا في الدوري حتى الآن، ولكنها لم تكن الأفضل لأننا لم نحقق الفوز".

وواصل: "كرة القدم ليست عادلة، لم نستحق الخسارة أبدأ جعلنا لا يخلق أي فرص خطيرة أثناء اللقاء، أنا حزين للغاية بسبب النتيجة ولكن فخور باللاعبين".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أرفض أي تغيير في أسلوب اللعب، نحن نمتلك هوية جعلنا نحقق الفوز في السبع مباريات الماضية في الدوري".

⚪️⚫️ فوز صعب للزمالك على وادي دجلة في سباق الصراع نحو لقب الدوري المصري pic.twitter.com/AbDN3v30TZ — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019

الجدير بالذكر أن دجلة يحتل المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بينما وصل الزمالك إلى النقطة 63 في المركز الثالث من جدول الدوري.