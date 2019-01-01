مدرب نامبيا: لولا الهدف العكسي لخرجتم تشيدون بالفريق

مدرب منتخب نامبيا ريكاردو مانيتي يؤكد أن فريقه قدم لقاءًا جيدًا أمام نظيره المغربي، وأنه كان قريبًا من تحقيق أهداف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب نامبيا أن فريقه خاض لقاءًا جيدًا أمام المنتخب المغربي في افتتاح مباريات مجموعتها في كأس الأمم الأفريقية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مانيتي عقب انتهاء اللقاء، وأكد خلالها أن الفريق كان سيحظى بالاشادة لولا الهداف العكسي الذي سجل في نهاية المباراة.

وقال مانيتي: "المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا، اخترنا اللعب على الهجمات المرتدة، وكنا نعتمد على أخطاء الخصم صاحب الأسم والتاريخ الكبيرين".

وأضاف: "لو كانت النتيجة 0-0 كان الجميع سيخرج ليشيد بالجناب التكتيكي الذي لعبنا به، ولكن بعد الخسارة كل الأمور انقلبت رأسًا على عقب، لكن المغرب لديه فريق قوي وبدلاء جيدين، البدلاء لديهم نفس المستوى فلديه وفرة من اللاعبين المهرة لذلك مواجهتهم صعبة للغاية وكان علي أن أحضر للمباراة كثيرًا لنظهر بهذا الشكل ".

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وأكمل: "الأمور لن تكون معقدة عند مواجهة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار، ونحن نتواجد هنا لكي نقول لجميع المنتخبات أننا أقوياء، نعرف نقاط القوة والضعف لدينا، لا يمكنك أن تأتي للبطولة بعد ١٢ عاما دون تحضير، نحن في مجموعة الموت وسوف نلعب دورًا هامًا في تحديد المتأهل للأدوار القادمة ".

واختتم حديثه عن المباراة بكلماته للاعبه الذي سجل الهدف في نفسه: نحن في المنافسة ما زال أمامنا مباراتين، التركيز في المعسكر مهم لا اريد ان يشعر احد من لاعبي بأنهم المسئولين، علينا ان نتحلى بالثقة فإذا ضاعت سنعود لبلادنا، تحدثت معه واخبرته انها ليست مسئوليته وأن يتحسن اكثر واكثر في المباريات المقبلة".

ويتذيل المنتخب الناميبي المجموعة بشكل مؤقت حتى تقام وتنتهي مواجهة جنوب أفريقيا وكوت ديفوار اليوم.