مدرب مونتيري: نعلم قوة الهلال وهم الأكثر ارتياحًا منا

أنطونيو محمد أكد أن الهلال خسر مباراة فلامنجو بسبب الإجهاد.

أكد أنطونيو محمد، المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، على أن تشكيلة فريقه قادرة على تحقيق الفوز على الهلال السعودي، رغم غياب عدد من اللاعبين بسبب سفرهم إلى المكسيك.

مونتيري يفقد خدمات عددًا من لاعبيه، بسبب سفرهم إلى المكسيك، للاستشفاء والاستعداد للمباراة القادمة، في نهائي الدوري المكسيكي.

مدرب مونتيري قال خلال المؤتمر الصحفي: "نمتلك فريق قوي، ومن الطبيعي أن نكون جاهزين للفوز بالمباراة، واتخذنا قرارًا بسفر بعض اللاعبين إلى المكسيك لحاجتهم إلى الاستشفاء".

أنطونيو محمد تابع: "مباراة الهلال مهمة للغاية للفريق واللاعبين، وكل من سيشاركون في المباراة، كان بإمكانهم اللعب في المباراة النهائية، لا يمكن التقليل من أي لاعب".

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المدرب الأرجنتيني أردف: "أغلقنا ملف المباراة الماضية، وتركيزنا منصب حاليًا على مواجهة الهلال، وكنا نتمنى لعب النهائي، ولكننا نسعى لتقديم أفضل أداء غدًا".

واختتم أنطونيو تصريحاته قائلًا: "نعلم جيدًا من هو الهلال، هو فريق قوي للغاية، ولديه يمتلك لاعبين مميزين، قدموا شوطًا رائعًا أمام فلامنجو، ولكنهم سيكونوا أكثر ارتياحًا، لأنهم خاضو مباراة نصف النهائي قبلنا بيوم".

الهلال سيواجه مونتيري مساء غدٍ السبت، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.