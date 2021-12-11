مدرب موناكو: هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي ومبابي

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي موناكو على امتلاكه للطريقة التي يستطيع من خلالها إيقاف ثنائي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، وأكد خلالها على تقديره الكبير للثنائي.

وقال كوفاتش: "ميسي ومبابي لاعبان من طراز خاص للغاية، ولديهما أسلوب صعب في اللعب، ميسي يقوم بأمور مذهلة بوجود الكرة في قدمه، ومبابي هو مهاجم يملك الكثير من القوة والسرعة".

وأضاف: "لا أعتقد أننا نستطيع أن ندافع أمامهما بشكل فردي، وأي نتيجة إيجابية ستطلب أن نقوم بالكثير من العمل الجماعي والالتزام والمجهود".

ويلعب باريس سان جيرمان على ملعبه ووسط جماهيره ضد موناكو مساء الأحد في الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

وكان ميسي قد واجه صعوبات عديدة مع باريس سان جيرمان خلال الأشهر الأولى له مع الفريق، حيث سجل هدفًا وحيدًا في الدوري خلال تسعة لقاءات.

جدير بالذكر أن باريس يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، بينما يحل موناكو ثامنًا بـ 26 نقطة فقط.